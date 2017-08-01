金属期市：伦铜在两年高位下方盘整，全球经济增长形势提供支撑

路透墨尔本8月1日 - 伦敦期铜周二展开盘整，前一交易日触及逾两年最高位，获利了结抛盘限制了由美元走软和全球经济增长数据稳健带动的涨势。

“中国近期经济数据表现强劲，而且有迹象表明当前财政/货币政策会延续至下半年，预示会有相对稳健的需求环境，”渣打在一份报告中称。

“如果中国5-6月份精炼铜表观需求增长的反弹能持续至下半年，则有望到第四季带来更高的精炼铜进口规模。”

0519GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小升0.1%至每吨6,378美元；昨日曾温和上涨，价格升至每吨6,430美元，为2015年5月以来最高位。

上海期交所期铜持平于每吨50,360元人民币，上日曾触及2月以来最高位。

美国6月成屋待完成销售在连续三个月下滑后反弹，较前月上升1.5%，但房市仍因缺少可供销售的房产而受到抑制。

美元兑欧元周一触及逾两年半低点，因月末调整仓位和预期欧洲央行将采取较鹰派的立场。美元兑日圆则触及逾六周低点。

中国财新制造业PMI在7月继续改善，需求--尤其是外需的好转推动了制造业的进一步扩张，价格水平亦有一定抬升，整体而言，经济仍保持增长动力。 (编译 刘秀红/王洋; 审校 于春红)