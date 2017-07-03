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金属期市：伦铜在6,000美元下方得到支撑，因中国制造业活动扩张
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2017年7月3日 / 早上7点47分 / 2 天前

金属期市：伦铜在6,000美元下方得到支撑，因中国制造业活动扩张

1 分钟阅读

路透墨尔本7月3日 - 伦敦期铜周一在略低于6,000美元的水位得到支撑，中国制造业需求数据表现亮丽提振铜价。今天为下半年第一个交易日。

中国财新制造业PMI在6月重归荣枯线50之上，新订单、产出等主要分项均获改善，价格指数也重又扩张，显示当前制造业仍具韧性。分项数据中，新订单指数从上月触及的近一年低点回升至51，为三个月高点。新出口订单亦为三个月新高，并已连续六个月扩张。

“尽管铜略有回跌，但今日迄今，基本趋势似乎仍然正面，受益于对于中国经济的乐观情绪、优于预期的芝加哥PMI和供应中断，”Kingdom Futures在报告中表示。

0725 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜涨0.3%至每吨5,954美元。尽管近几周中国的技术面状况有所改善，但铜价在6,000美元大关遭遇顽强阻力，上周五曾触及三个月高位5,965美元。

上海期交所期铜小跌0.1%至每吨47,500元人民币(6,997美元)。

其它金属方面，随着钢价上涨，沪铝、沪镍、沪铅及沪锌均涨逾1%。LME期锌涨至近三个月以来的最高位。

交易员称，期镍正在向关键技术水位逼近，可能易于出现一波空头回补行情。

日本央行季度短观调查显示，日本6月当季大型制造业者信心连续第三季改善，并创三年多高位，进一步表明该国经济复苏正积聚动能。

数据显示，对冲基金及资产管理经理的铜净多仓合约增加9,531口至58,816口，但仍低于6月初高点。(完) (编译 张涛/侯雪苹；审校 高琦/艾茂林)

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