金属期市：伦铜守在6,000美元重要关口下方，上半年有望录得7%涨幅

路透墨尔本6月30日 - 伦敦期铜周五守稳在每吨6,000美元重要关口附近，今年上半年有望录得7%涨幅，受益于美元疲软及中国制造业增长状况更加靓丽。

0114GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.1%至每吨5,935美元。伦铜昨日上涨1%，盘中触及3月30日以来最高水准5,963.50美元。

伦铜可能连续第四个季度收高，今年上半年有望录得7%涨幅。

上海期交所期铜上涨0.5%至每吨47,440元人民币(6,993美元)。过去一周，随着铜价上涨，未平仓合约已大增逾17%，表明投资者增持新多仓。

LME期铅今年以来已上涨14%，为表现最好的基本金属，受交易所库存吃紧及中国进口增加提振。

全球最大铜矿--智利Escondida铜矿周四称，受持续罢工影响，第一季该铜矿的铜产量较上年同期骤减63%。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.7，高于路透调查预估中值51.0；上月为51.2。这表明中国经济在第一季稳健开局后维持可观的增速。

美国首季经济增长放缓的程度不像起初估计的那么严重，因消费者支出意外被上修，且出口增幅也大于先前估值。这超过了经济学家的预期，并在一定程度上擦亮了今年的经济增长前景。 (完) (编译 许娜/汪红英；审校 徐文焰/龚芳)