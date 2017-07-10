金属期市：伦铜小幅上涨，受美国亮丽非农就业数据提振

路透墨尔本7月10日 - 伦铜周一小幅上涨，美国非农就业数据强健，提振了对美国经济正稳固复苏的期望，从而激发人们对风险资产的偏好。

0134 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜小涨0.2%，报每吨5,841.50美元，上一交易日小幅下跌。铜价自6月底以来一直在5,800-5,965美元的窄幅区间内盘整。

上海期交所期铜上涨0.1%，报每吨46,950元人民币(6,903美元)。

日本经济：5月核心机械订单意外下滑，政府于八个月来首次下调了对订单的展望，令人质疑经济复苏的力道。

美国经济：美联储在周五递交给国会的半年度报告中称，美国经济创造就业，增长步伐稳定，投资和消费者信心都很稳健，金融市场只显现较小的风险迹象。

中国经济：国有电台周五援引总理李克强的话称，今年下半年中国经济将保持稳中向好态势，但未来发展的困难仍然较多。

镍：古巴国家电视台周末表示，古巴计划今年生产54,500吨镍和钴硫化物。

铜投机者：商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，截至7月3日的一周，对冲基金和资产管理公司在纽约商品期货交易所(COMEX)的铜期货期权净多仓增加。(完) (编译 王琛/王颖；审校 王兴亚/白云)