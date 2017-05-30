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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 16:10 BJT

金属期市：伦铜小幅下滑，因美元攀升

    路透墨尔本5月30日 - 伦敦期铜周二小幅下滑，因美元攀升，市场等
待中国市场在公共假期之后恢复交易。
    
    “全球的公共假期令市场走势仍无方向。投资者可能保持相对淡定，
本周晚些时候将有重要经济数据出炉，”Kingdom Futures在报告中称。
    
    0724GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.8%，报每吨5,610
美元；其它金属较上周五收位下滑不到0.5%。

    市场交投十分清淡，伦敦市场的基本金属合约成交不足4,000口。
    
    美元指数触及5月19日以来最高。
    
    上海期货交易所今日逢假期休市。
    
    路透综合30家分析机构的预估中值显示，中国5月官方制造业采购经
理人指数(PMI)预计为51，自上月的51.2略微回落，显示随着工业品价格
触顶回落，制造业扩张步伐有所放缓。            
    
    欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，欧元区经济成长可能正在改善
，但通胀仍迟滞，且仍需要大量的刺激政策。这压制了对欧洲央行6月8日
政策会议的期望值。            
    
    智利一家当地招聘公司周一表示，当地矿业企业加快了初期矿业项目
的工程师和其它岗位的招聘，进一步表明行业回暖。(完) (编译 王琛/王洋; 审校 孙茉莉/王颖)
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