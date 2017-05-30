金属期市：伦铜小幅下滑，因美元攀升

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透墨尔本5月30日 - 伦敦期铜周二小幅下滑，因美元攀升，市场等 待中国市场在公共假期之后恢复交易。 “全球的公共假期令市场走势仍无方向。投资者可能保持相对淡定， 本周晚些时候将有重要经济数据出炉，”Kingdom Futures在报告中称。 0724GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.8%，报每吨5,610 美元；其它金属较上周五收位下滑不到0.5%。 市场交投十分清淡，伦敦市场的基本金属合约成交不足4,000口。 美元指数触及5月19日以来最高。 上海期货交易所今日逢假期休市。 路透综合30家分析机构的预估中值显示，中国5月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计为51，自上月的51.2略微回落，显示随着工业品价格 触顶回落，制造业扩张步伐有所放缓。 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，欧元区经济成长可能正在改善 ，但通胀仍迟滞，且仍需要大量的刺激政策。这压制了对欧洲央行6月8日 政策会议的期望值。 智利一家当地招聘公司周一表示，当地矿业企业加快了初期矿业项目 的工程师和其它岗位的招聘，进一步表明行业回暖。(完) (编译 王琛/王洋; 审校 孙茉莉/王颖)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为