金属期市：伦铜小幅下滑，因美元攀升

路透墨尔本5月30日 - 伦敦期铜周二小幅下滑，因美元攀升，市场等 待中国市场在公共假期之后恢复交易。 “全球的公共假期令市场走势仍无方向。投资者可能保持相对淡定， 本周晚些时候将有重要经济数据出炉，”Kingdom Futures在报告中称。 0724GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.8%，报每吨5,610 美元；其它金属较上周五收位下滑不到0.5%。 市场交投十分清淡，伦敦市场的基本金属合约成交不足4,000口。 美元指数触及5月19日以来最高。 上海期货交易所今日逢假期休市。 路透综合30家分析机构的预估中值显示，中国5月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计为51，自上月的51.2略微回落，显示随着工业品价格 触顶回落，制造业扩张步伐有所放缓。 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，欧元区经济成长可能正在改善 ，但通胀仍迟滞，且仍需要大量的刺激政策。这压制了对欧洲央行6月8日 政策会议的期望值。 智利一家当地招聘公司周一表示，当地矿业企业加快了初期矿业项目 的工程师和其它岗位的招聘，进一步表明行业回暖。(完) (编译 王琛/王洋; 审校 孙茉莉/王颖)