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金属期市：伦铜小涨，美元走软和罢工疑虑提供支撑
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2017年7月12日 / 早上7点40分 / 2 天前

金属期市：伦铜小涨，美元走软和罢工疑虑提供支撑

1 分钟阅读

    路透墨尔本/悉尼7月12日 - 铜价周三在亚洲市场上涨至逾两周最高
水准，因美元疲软，且市场担心罢工行动可能进一步影响矿场供应。

    美元指数跌至逾一周低位。此前美国总统特朗普长子披露的电邮显示
，他欢迎俄罗斯支持其父去年的总统竞选            
。
    
    智利一个矿场的工人本周投票赞成罢工。而在今年稍早的时候，印尼
以及全球最大铜矿发生的劳资纠纷已经影响铜供应。全球最大铜矿亦位于
智利。

    “短期基本面因素似乎利好铜价，但随着秋冬季的到来，我们认为中
国经济的步伐将无法持续，”巴克莱驻纽约分析师Dane Davis称。
    
    “随着中国出台收紧信贷的政策，加上楼市开始降温，有证据显示市
场会走弱，但不是崩塌，因为供应面过于吃紧，不过铜价会回到每磅2.50
美元(每吨5,500美元)左右”。
    
    0712 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜       涨0.3%至每吨5,
920美元，早前曾触及5,920美元，为7月3日以来的最高位。自3月初以来
，铜价一直徘徊在每吨6,000美元下方。
    
    沪铜        收报每吨47,250元人民币(6,959美元)，涨0.9%。
    
    沪锌        和沪镍        分别反弹逾2%，跟随钢铁价格涨势上扬
。
    
    印尼表示，本月将邀请美国自由港麦克默伦铜金矿公司       负责
人至雅加达，试图解决长时间以来围绕全球第二大铜矿新运营合约的争端
。
    
    中国6月汽车销量反弹，摆脱前两个月的疲弱状态。(完) (编译 张涛/侯雪苹；审校 王洋/孙茉莉)

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