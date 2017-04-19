金属期市：伦铜弹离三个月低位，但需求存在隐忧

路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
澳新银行在一份报告中指出，关于中国将如何令房价降温的担忧已经对很多大宗商品产生拖累，最终这种担忧将蔓延至金属领域。
“投资者现在似乎对中国经济增长的持续力道怀有疑虑。”
0714GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜反弹1.3%至每吨5,646美元，上日则跌2.1%，并一度触及1月初以来的最低位5,568.50美元。
上海期货交易所期铜跌幅缩减至1%，报每吨45,840元人民币(6,660美元)，此前一度低见45,110元人民币。上海期锌及期镍受到中国钢铁库存不断升高的打压。钢铁需求被视为其它金属需求强度的前瞻性指标。
上海期锌收跌2.7%，至每吨21,025元人民币，但脱离稍早低点。上 海期镍和期铅跌2%，追随LME市场的深幅下挫走势。
官方数据显示中国3月房价指数同比涨势已触顶回落，但环比涨幅有所扩大。路透根据国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，虽已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄。
中国工业复苏势头推动中国第一季经济增长超过预期，出口订单加速增长，钢铁产出刷新纪录。
国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲 、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策 恐将令经济全面复苏停顿。
智利国家铜业公司(Codelco)旗下Salvador铜矿一名高管周二死于一场意外，导致这家国营公司暂停当地精炼厂运营。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获 得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，希望本周提交出口许可申请。(完) (编译 杜明霞/张明钧; 审校 高琦/王兴亚)