金属期市：伦铜徘徊在三个月低点附近，受中国需求放缓担忧拖累

路透墨尔本4月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三徘徊1月以来的 最低位附近，受中国基础金属需求在接下来季度将放缓的担忧拖累。 0120 GMT，LME三个月期铜 涨0.5%至每吨5,601.50美元，上日 则跌2.1%，并一度触及1月初以来的最低位5,568美元。 上海期货交易所期铜 跌2%至每吨45,380元人民币(6,598美元 )。中国库存增加且钢铁产量创纪录，令沪锌和沪镍也下跌。钢铁需求被 视为其它金属需求强度的前瞻性指标。 上海期锌 下跌3.8%，隔夜伦敦市场锌价亦录得类似跌幅，上 海期交所期镍 跌3%，追随LME市场上日的深幅下挫走势。 中国3月房价环比升势有所扩大。 中国工业复苏势头推动中国第一季经济增长超过预期，出口订单加速 增长，钢铁产出刷新纪录。 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲 、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策 恐将令经济全面复苏停顿。 美国3月房屋开工下滑，2月受异常温暖的天气影响建筑活动增加；制 造业产出七个月来首次下降，进一步表明第一季经济增长出现急刹车。 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 一位发言人称，该公司已获 得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的 过程中。 (完) (编译 侯雪苹/王颖；审校 龚芳/戴素萍)