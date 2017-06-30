金属期市：伦铜徘徊在关键价位6,000美元下方，上半年有望上涨7%

路透墨尔本6月30日 - 伦敦期铜周五在每吨6,000美元的关键水平附 近持稳，上半年有望上涨7%，铜价受到美元走软以及中国制造业增长前景 转好的支撑。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，宏观经 济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.7，高于路透调 查预估中值51.0。上月为51.2。

“整体而言，似乎有迹象显示市场人气...有转变，买家返场，这次 是受需求而不是技术性因素拉动，”Kingdom Futures在报告中称。

“随着我们进入下半年，底部确实似乎正在成形。”

0703GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.3%报每吨5,958.50美元。伦铜昨日上涨1%，盘中触及3月30日以来最高水准5,963.50美元。

伦铜可能连续第四个季度收高，今年上半年有望录得7%涨幅。

上海期交所期铜上涨0.5%报每吨47,460元人民币(7,007美元)。过去一周，随着铜价上涨，未平仓合约已大增逾17%，表明投资者增持新多仓。

LME期铅今年上半年上涨14%，为表现最好的基本金属，受交易所库存吃紧及中国进口增加提振。

全球最大铜矿--智利Escondida铜矿周四称，受持续罢工影响，第一季该铜矿的铜产量较上年同期骤减63%。(完) (编译 李春喜/张若琪 审校 王丽鑫/于春红)