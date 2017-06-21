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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 09:57 BJT

金属期市：伦铜持平，强势美元主导市场格局

路透悉尼6月21日 - 周三亚洲早盘伦铜持平，美元走强限制其走势，隔夜还推低了铜价。

美元指数报97.715，隔夜触及五周高位，促使投资者抛售以其他货币计价的铜，解除仓位并锁定套利利润。

“汇率波动是今日铜价走势的背后推手，”悉尼的一位交易员表示，“目前是美元汇率波动在起作用。”

0130 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜基本持平，报每吨5,660美元，上日跌1.2%。

上海期交所主力期铜合约开盘下滑0.9%，至每吨45,490元人民币(6,667美元)。

全球最大的锡生产商--中国云南锡业股份有限公司表示，已经获得政府批准开展“加工贸易”，对海外进口的锡精矿进行加工，提炼出的精炼锡用于出口。

LME期锡上涨0.1%至每吨19,650美元。沪锡下跌0.5%至每吨143,150元人民币。

LME期镍小升0.1%至每吨8,900美元，隔夜下滑2.1%。(完) (编译 王颖/王兴亚；审校 白云/李爽)
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