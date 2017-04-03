金属期市：伦铜持稳，中国清明假期交投清淡

路透4月3日 - 伦敦期铜周一持稳，亚洲出现积极的交易信号，但中国处于长周末假期，交投缺乏方向。今天是第二季的第一个交易日。
0118GMT，三个月期铜持稳在每吨5,839美元，上个交易日为下跌2%。伦敦期铜上周触及近一个月高点5,985美元。现在已进入第二季，而第二季通常为季节性表现最为强劲的季度。
市场交投清淡，指标合约成交不足500口。
上海期交所因公共假日休市。
中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
中国重污染大省河北周六称，将采取更多行动关闭“落后”煤电厂，推广新能源汽车并搬迁更多产业。
美国2月消费者支出增幅微小，受所得税退税款延迟支付影响。不过年通胀率升至近五年最高，支持美国今年进一步上调利率的预期。
中美贸易方面，中方呼吁美国在解决两国贸易摩擦方面发挥作用，并称北京并没有通过人民币贬值提振出口。中国国家主席习近平即将与美国总统特朗普进行首次会晤。
力拓铜及钻石业务主管将于周二称，铜市有可能最早今年便出现小规模短缺，因缺乏新的供应，而且由于价格不够强劲，过去18个月供应减少了至多80万吨。(完) (编译 张荻/刘秀红；审校 高琦/戴素萍)