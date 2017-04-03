金属期市：伦铜持稳，中国逢假日休市交投清淡

路透墨尔本4月3日 - 伦敦期铜周一持稳，亚洲出现正面的交易讯号，不过全球最大消费国中国处于长周末假期，市场因而缺乏方向。今天为第二季的第一个交易日。
“如今2017年第一季已经过去...更重要的是，中国银行业者因为财报需要回收现金所造成的资金限制也已成过去式，”Kingdom Futures在一份报告中指出。
“当他们在周三归队时，问题将在于实货金属买家是否会受到近期中国经济数据改善激励，使他们的融资难题获得缓解，并使他们回到市场？”
0632 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜基本持平于每吨5,849美元，上交易日跌2%。伦铜上周触及近一个月高点5,985美元。现在已进入第二季，而第二季通常为季节性表现最为强劲的季度。
市场交投清淡，指标合约成交不足1,500口。
上海期交所因公共假日休市，周三恢复交易。
中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
中国日报周一报导称，中国污染最严重的几个城市已经承诺加大力度整治污染。
中美贸易方面，中方呼吁美国在解决两国贸易摩擦方面发挥作用，并称中国并没有通过人民币贬值提振出口。中国国家主席习近平即将与美国总统特朗普进行首次会晤。
力拓的铜及钻石业务主管将于周二表示，铜市有可能今年就出现小规模短缺，因缺乏新的供应，而且由于价格不够强劲，过去18个月供应减少了至多80万吨。(完) (编译 张明钧/王兴亚；审校 高琦/张涛)