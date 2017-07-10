金属期市：伦铜持稳，此前美国公布了亮丽的非农就业数据

路透墨尔本7月10日 - 伦铜周一持稳，美国非农就业数据强健，提振了对美国经济正稳固复苏的预期，不过美元走强抑制了伦铜升势。

中国制造业6月扩张的消息，亦支撑了对金属的需求。

CRU驻北京分析师Chris Wu称，“尽管(中国)国内市场因季节性原因疲弱，但不是非常糟糕，而且也因为宏观人气改善,...人们已看到中国人民银行努力(提高)流动性的一些迹象。”

“所以这也是为什么人们比预期更加看涨的原因...不只是期铜，而是所有基本金属。”

0705GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜下滑0.1%，报每吨5,819美元，上一交易日小幅下跌。铜价自6月底以来一直在5,800-5,965美元的窄幅区间内盘整。

上海期交所期铜下滑0.3%，报每吨46,770元人民币(6,876美元)。

LME期镍涨幅缩减1%，期锌和期铅各自跌约1%，尾随中国钢价回落。

日本经济：5月核心机械订单意外下滑，政府于八个月来首次下调了对订单的展望，令人质疑经济复苏的力道。

美国经济：美联储在周五递交给国会的半年度报告中称，美国经济创造就业，增长步伐稳定，投资和消费者信心都很稳健，金融市场只显现较小的风险迹象。(完) (编译 于春红/孙茉莉; 审校 张涛/艾茂林)