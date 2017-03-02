金属期市：伦铜持稳，需求前景带来支撑

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透墨尔本3月2日 - 伦敦期铜周四在一周高位附近持稳，因美元强势抵消了亚洲和美国制造业数据改善的提振效应。数据改善点亮了需求前景。
中国2月官方制造业PMI创下三个月新高，新订单和生产继续稳定增长，新出口订单也强劲回升；与此同时，非制造业PMI连续五个月持于较高景气区间。韩国1月工业生产增速亦创逾七年来最快。
“正面经济数据和供应面的问题今日应有力地支撑金属价格，”澳新银行在一份报告中称。
0714GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜报每吨6,017美元，上日涨0.7%，盘中创出2月21日来的高点6,090美元。
上海期铜收涨0.8%至每吨48,690元(7,072美元)人民币。
全球最大铜矿智利Escondida的罢工行动已持续三周，周三工人封锁了一条公路，引发与警方的对峙。
美国1月消费者支出降温，对汽车和公用事业的需求下降，但通胀录得四年来最大升幅，提高了美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月加息的机率。
LME期铝周三涨1.3%触及逾20个月最高每吨1,957美元，周四价格略有回落，报1,941美元。(完) (编译 李爽/孙茉莉; 审校 白云/艾茂林)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。