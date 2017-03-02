金属期市：伦铜持稳，需求前景带来支撑

路透墨尔本3月2日 - 伦敦期铜周四在一周高位附近持稳，因美元强势抵消了亚洲和美国制造业数据改善的提振效应。数据改善点亮了需求前景。

中国2月官方制造业PMI创下三个月新高，新订单和生产继续稳定增长，新出口订单也强劲回升；与此同时，非制造业PMI连续五个月持于较高景气区间。韩国1月工业生产增速亦创逾七年来最快。

“正面经济数据和供应面的问题今日应有力地支撑金属价格，”澳新银行在一份报告中称。

0714GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜报每吨6,017美元，上日涨0.7%，盘中创出2月21日来的高点6,090美元。

上海期铜收涨0.8%至每吨48,690元(7,072美元)人民币。

全球最大铜矿智利Escondida的罢工行动已持续三周，周三工人封锁了一条公路，引发与警方的对峙。

美国1月消费者支出降温，对汽车和公用事业的需求下降，但通胀录得四年来最大升幅，提高了美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月加息的机率。