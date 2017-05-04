金属期市：伦铜接近两周低点，受累于美国升息预期

路透墨尔本5月4日 - 伦敦期铜周四下跌，因交易所库存大幅增加，并且交易商消化美国今年料将升息两次的预期。升息可能会抑制以美元计价金属的需求。 Kingdom Futures在报告中称，中国经济正在降温的担忧也加剧了金属期货的下行压力，中国财新采购经理人指数(PMI)数据疲弱加重了这种担忧。 “今天稍晚美国将公布大量数据，包括重要的就业数据、耐久财和工厂订单数据，如果这些数据也逊于预期，那么有理由预计午后将出现另一波卖盘。” 0520 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小幅下跌0.2%至 每吨5,590美元，稍早一度触及每吨5,567美元，为4月20日以来最低。期 铜价格延续上日跌势，上日录得18个月来最大单日跌幅。 最新数据显示，LME铜库存激增31,250吨，平息了对于供应下降的担 忧。 上海期交所期铜合约 下跌2.6%至每吨45,470元人民币(6,591 美元)。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但淡化了首季 经济成长疲弱的影响，并强调就业市场强劲，表明美联储今年仍将再升息 两次。 上海期锌 和期镍 分别下跌逾2%，追随中国钢铁行业 疲弱形势。中国铁矿石期货周四下挫逾7%，为五个多月来最大单日跌幅， 因市场担心钢铁需求放缓后，铁矿石需求面临风险。 中国4月财新服务业PMI降至近一年低位，除新业务外的所有分项指标 均在放缓；而制造业和服务业增长势头双双走弱，拖累当月综合PMI降至1 0个月新低，中国经济扩张步伐在二季度初开始放慢。 刚果央行周三表示，该国今年第一季铜产量达到274,316吨，较上年 同期增长超过20%。(完) (编译 王兴亚/王颖；审校 杜明霞)