金属期市：伦铜本周料将收平，受美国升息预期打压

路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。

0147GMT，三个月期铜小幅下跌0.2%，每吨报5,919美元，上日下挫1.4%。2月13日触及每吨6,204美元的20个月高位以来，期铜一直处于5,800-6,200美元区间内。

上海期铜跌1.5%，至每吨47,990元人民币(6,970.97美元)。

其他金属方面，沪锌跌2.7%，沪铝及沪铅则跌逾1.5%，延续上日的颓势。

美国初请失业金人数上周下降，接近44年低位，反映出尽管首季经济增长仍然温和，但劳动力供应进一步收紧。