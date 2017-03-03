金属期市：伦铜本周料将收平，受美国升息预期打压

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。
0147GMT，三个月期铜小幅下跌0.2%，每吨报5,919美元，上日下挫1.4%。2月13日触及每吨6,204美元的20个月高位以来，期铜一直处于5,800-6,200美元区间内。
上海期铜跌1.5%，至每吨47,990元人民币(6,970.97美元)。
其他金属方面，沪锌跌2.7%，沪铝及沪铅则跌逾1.5%，延续上日的颓势。
美国初请失业金人数上周下降，接近44年低位，反映出尽管首季经济增长仍然温和，但劳动力供应进一步收紧。
美国总统特朗普上任最初几周，企业及消费者信心激增，已帮助推动美联储迈向逾10年来首次持续升息之路，尽管政府仍欠缺稳定的政策。(完) (编译 王琛/张若琪 审校 戴素萍/龚芳)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。