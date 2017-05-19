金属期市：伦铜本周料小幅上涨

路透墨尔本5月19日 - 伦铜本周可能小幅收涨，美元疲软给价格带来支撑，但中国的投资者减少金属敞口打击了需求，对铜价前景不利。 0216 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 基本持平于每吨5,586.50美元。上日收盘下跌0.5%，曾触及逾一周最低价位5,485美元。本周价格有可能实现0.5%的小幅上涨。支撑位料在200日均线5,400美元附近。 上海期货交易所期铜 涨0.4%至每吨45,310元人民币(6,573美元)。 美元指数周五由六个月低点回升，但本周以来仍呈下跌。 上周美国初请失业金人数意外下降，续请失业金人数降至28年半低位 ，表明就业市场闲置劳动力迅速减少。 中国国内锌升水跳涨10美元，至每吨155美元，为近三年来最高，因 中国国内锌价与国际锌价的价差转为有利进口。 LME期铅5月恐录得7.9%跌幅，此前中国公布铅库存升至8万吨以上， 为2014年3月以来最高。(完) (编译 孙国玉/蔡美珍；审校 王颖/王丽鑫)