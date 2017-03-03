金属期市：伦铜本周结束时料变动不大，受美国升息前景打压

路透墨尔本3月3日 - 伦敦期铜周五价格持稳，周线有望基本收平，因美元走强的影响盖过持续的供应中断及需求改善的迹象。

受美国即将升息预期地激励，美元守住涨幅，这给予金属产业一记打击，因为美元升值降低了使用其他货币的消费者对大宗商品的购买力。

企业和消费者信心在特朗普入主白宫后数周内大幅升温，这在一定程度上推动着美国联邦储备理事会(美联储/FED)开展逾十年来首次持续加息活动，尽管美国政府尚缺乏明确的政策。

与此同时，澳新银行(ANZ)驻悉尼分析师Dan Hynes称，任何有关中国今年准备开始货币政策紧缩期的迹象都可能令大宗商品市场承压，而且可能也是引发本周行业获利了结的因素之一。

中国第十二届全国人民代表大会第五次会议和政协第十二届全国委员会第五次会议，将分别于2017年3月5日和3月3日在北京开幕。

“对大宗商品市场来说，降低广义货币供应量(M2)增速目标可解读为中国开始收紧政策。”澳新银行在研究报告中称。

0706GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.3%至每吨5,945美元，前一交易日跌1.4%。自从2月13日触及20个月高位6,204美元以来，铜价一直在每吨5,800-6,200美元区间整固。