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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 10:43 BJT

金属期市：伦铜结束周末长假期后缓慢波动，静候中国制造业数据出炉

路透墨尔本5月30日 - 伦敦期铜周二结束长周末假期后走势缓慢波动，市场静候最大铜消费国--中国本周稍晚重新开市，届时该国还将公布制造业数据，料将为市场提供走势指引。

0226GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%，至每吨5,637.5美元。

市场交投十分清淡，合约成交不到400口。

上海期交所因端午节休市，周三将恢复交易。

路透综合30家分析机构的预估中值显示，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51，自上月的51.2略微回落，显示随着工业品价格触顶回落，制造业扩张步伐有所放缓。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，欧元区经济成长可能正在改善，但通胀仍迟滞，且仍需要大量的刺激政策。这压制了对欧洲央行6月8日政策会议的期望值。 (完) (编译 许娜/孙国玉；审校 张若琪/于春红)
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