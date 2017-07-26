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金属期市：伦铜触及两年高位，因美元走软且中国精炼铜需求可能上升
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2017年7月26日 / 早上6点28分 / 2 天前

金属期市：伦铜触及两年高位，因美元走软且中国精炼铜需求可能上升

路透新闻部

1 分钟阅读

路透墨尔本7月26日 - 伦敦期铜周三攀升至逾两年高位，因受到美元走软和有关中国的精炼铜需求可能上升的传闻支撑。

瑞银集团驻悉尼分析师Dan Morgan表示，市场预期中国可能考虑从2018年底开始禁止部分废铜进口，该预期推动铜价上扬。

“若属实，可能在短期内对市场造成一定影响，”他说。“在中国实施改革以减少污染的大背景下，做出这种举动是合理的。”

0525GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨2.2%至每吨6,351美元，扩大周一3.3%的涨幅。盘中稍早，铜价一度触及2015年5月以来最高位6,400美元。

交易员认为，由于铜价升破长期阻力位区间6,000-6,050美元，且美元走软引发铜价调整，因此技术面动能增强。

“基本面是不错，但没有强劲到激起这种大涨的地步，”一家中国冶炼厂的消息人士称。

上海期交所主力期铜合约飙升至逾五个月高位每吨50,470元人民币(7,471美元)。

美国7月消费者信心跃升至近16年高位，因对就业市场看法乐观，同时5月房价维持上行趋势，这可能提振近期低迷的消费者支出。

20国集团(G20)支持的Global Infrastructure Hub周二表示，如果持续目前的支出趋势，到2040年时全球94万亿美元的基础设施投资需求，将有近五分之一无法获得资金。(完) (编译 徐文焰/艾茂林; 审校 王兴亚/高琦)

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