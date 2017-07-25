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金属期市：伦铜触及五个月高位，受技术面动能提振
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2017年7月25日 / 早上7点33分 / 1 天前

金属期市：伦铜触及五个月高位，受技术面动能提振

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透悉尼/墨尔本7月25日 - 伦敦期铜周二触及2月中旬以来最高水准，此前中国经济意外强劲态势以及美元走软加剧技术面上行动能。
    
    花旗在一份报告中称，实货市场的人气已改善，因中国制造商已补充库存。
    
    “保税仓库铜升水已回升至每吨72美元，为八个月以来最高，而且上海期交所铜库存也在稳步下降。虽然如此，我们认为在进口持续上升之前，还会有更多库存清理工作要做，”花旗称。

    美元接近13个月低点，也支撑铜价。
    
    0700 GMT，LME期铜       上涨1.5%，报每吨6,118美元，稍早曾触
及2月20日以来高点6,130美元。
    
    三位交易员表示，上周铜价收在6,000美元关口上方之后，吸引了一
些买盘入场，与此同时今日亚洲盘初又突破了周一高位，吸引了新的止损
买单。鉴于供给充足，交易员均认为短期涨势难以为继。
    
    沪铜        收高1.4%，报每吨48,560元人民币(7,195.14美元)。
    
    铜矿商安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)        及工会周
一称，公司已与智利Zaldivar铜矿的工人签定工资协议，避免了罢工威胁
。
    
    加拿大和智利的铜出货受到干扰，减弱了今年下半年全球铜供应上升
的预期，冶炼厂向矿场收取的加工费用下调。
    
    周一发布的数据显示，中国6月铜进口同比下跌11%，至1,444吨。
    
    美国自由港麦克默伦铜金矿公司       在印尼运营的Grasberg铜矿
，估计有5,000名工人将把罢工延长到第四个月，因劳资双方在裁员和雇
用条款方面存在纠纷。(完) (编译 刘秀红/王洋; 审校 王兴亚/张明钧)

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