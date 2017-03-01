金属期市：伦铜触及近一周高位，受中国制造业回暖所支持

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透墨尔本3月1日 - 伦敦期铜周三攀升至近一周高位，受主要金属消费国中国的制造业增长回暖，以及对铜矿供应短缺的担忧所支撑。
亚洲制造业延续全球制造业反弹之势，2月业内动能回升，不过在美国总统展现保护主义立场之后，许多依赖出口的亚洲经济体前景依然不确定。
中国2月制造业扩张步伐快于预期。
“这对于市场来说是意外之喜，因为2月份天数偏短，而且很多人直到2月中旬才从度假中回归工作，”Argonaut Securities在一份报告中称。
“这证实了中国经济基本面动能提升，从而利好中国对大宗商品的需求。”
0734GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.8%至每吨6,019美元；前一交易日涨0.7%，并触及2月23日以来最高的每吨6,033美元。
上海期货交易所主力期铜合约涨1.7%，至每吨48,650元人民币。(完) (编译 白云/刘秀红；审校 李爽/艾茂林)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。