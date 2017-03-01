金属期市：伦铜触及近一周高位，受中国制造业回暖所支持

路透墨尔本3月1日 - 伦敦期铜周三攀升至近一周高位，受主要金属消费国中国的制造业增长回暖，以及对铜矿供应短缺的担忧所支撑。

亚洲制造业延续全球制造业反弹之势，2月业内动能回升，不过在美国总统展现保护主义立场之后，许多依赖出口的亚洲经济体前景依然不确定。

中国2月制造业扩张步伐快于预期。

“这对于市场来说是意外之喜，因为2月份天数偏短，而且很多人直到2月中旬才从度假中回归工作，”Argonaut Securities在一份报告中称。

“这证实了中国经济基本面动能提升，从而利好中国对大宗商品的需求。”

0734GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.8%至每吨6,019美元；前一交易日涨0.7%，并触及2月23日以来最高的每吨6,033美元。