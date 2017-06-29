金属期市：伦铜触及4月以来最高，因美元下滑

路透墨尔本6月29日 - 伦铜周四突破关键技术水平，美元走软和供应 下滑助推铜价触及近三个月最高水准。

0234GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜涨0.7%至每吨5,924.50 美元。稍早铜价触及4月5日以来最高水平每吨5,933.50美元。

周线图上，铜价突破200日移动均线，对追踪技术图表的资金来说这 是一个关键的买入信号，也是2月以来首次出现。上次铜价突破并持于这 一水平是在2013年3月之前。

LME铜库存下降1,875吨，来到250,000吨略下方，为3月初以来最低水平，自5月初以来减少了近100,000吨。

上海期交所主力期铜合约涨1.2%，报每吨47,350元人民币(6,982.33美元)，自3月以来首次重返100日移动均线切入位上方。

LME期铅亦向三个月高位靠拢，因矿场供应缩减而中国进口增加。

智利矿业部长和业内高层表示，在该国运营的矿业公司正在考虑重启近年来因铜价大跌而搁置的项目，不过最终投资决定将待到11月总统大选尘埃落定、政治不确定性消除之后才会做出。

全美不动产协会(NAR)周三公布，美国5月成屋待完成指数较上月下跌0.8%，至108.5，预估为增长0.8%，4月为109.4。

美元指数下滑，此前英国央行总裁卡尼周三表示，鉴于英国经济接近以最大产能运转，可能需要调高利率。 (完) (编译 王颖/艾茂林; 审校 戴素萍/孙茉莉)