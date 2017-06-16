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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 15:52 BJT

金属期市：伦铜走高，但料将录得5月初以来最大单周跌幅

路透墨尔本6月16日 - 伦铜周五小涨，但仍可能录得5月初以来的最大单周跌幅，因市场将美国利率上升因素纳入考量，利率上升会给美元带来支撑。

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜涨0.5%至每吨5,668美元，收窄上日跌幅。铜价本周仍下跌2%左右。

上海期交所期铜略微收低报每吨45,490元人民币(6,677.53美元)。

其他金属方面，沪镍追随钢铁价格微涨，此前中国政府称正在超额完成产能关闭目标。

中国钢铁期货周五大涨，连续第三天上扬，受政府应对过剩产能的努 力提振，即便中国需求前景可能不那么乐观，尤其是地产行业的需求。

美国初请失业金人数上周降幅超预期，表明就业市场闲置进一步减少，这可能为美联储在通胀不强的情况下，年内再次升息提供理据。(完) (编译 王颖/刘秀红；审校 艾茂林/蔡美珍)
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