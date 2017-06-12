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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 09:38 BJT

金属期市：伦铜连涨第四日，受中国强劲需求及供应趋紧担忧支撑

路透新加坡6月12日 - 铜价周一连续第四个交易日上扬，因最大金属消费国中国的需求强劲，并且市场担心智利供应趋紧。

0104GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.2%至每吨5,813.5美元，延续周五的涨势。期铜周五曾升至5,832美元，为4月10日以来最高。

上海期交所主力期铜合约上涨1.5%，至每吨46,440元人民币。

期铜上周收高约2.5%，为3月中以来最大单周涨幅。

伦敦金属交易所(LME)铜库存MCU-STOCKS周五下降9,475吨至276,875吨，比5月所及七个月高位低了近20%。

尽管大宗商品价格下跌，但中国周四公布的5月进出口数据优于预期，表明经济形势强于预期。

智利国家铜业公司(Codelco)在国内北部的矿场开始运营，之前因暴风雨导致一系列矿场预先关闭。(完) (编译 王兴亚/李爽 审校 戴素萍/陈宗琦)
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