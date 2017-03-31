金属期市：期铜下滑，但本季度料因供应受阻而续涨

路透墨尔本3月31日 - 伦敦期铜周五下跌，但料连续第二个季度上涨，因铜矿供应受阻，而中国工业生产提升，且投资者买入料将在4月当季推高铜价。
中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良好，有望延续至二季度。
“像这样的长期核心数据，尤其是中国的数据，将支撑全球经济，反过来可能引发基础设施项目，由此带来金属实货买需，”Kingdom Futures在一份报告中写道。
0705 GMT，伦铜跌1.1%至每吨5,893美元，因眼前的供应威胁缓解。但铜价第一季料涨6.5%，去年第四季涨14%。
上海期交所期铜小涨0.6%至每吨47,750元人民币(6,931美元)。
印尼矿业部长周四表示，美国自由港麦克默伦铜金矿公司旗下印尼分支接近达成暂时恢复铜精矿出口的协议。
位于智利Escondida矿的必和必拓劳资双方未能达成薪资协议，引发了对于智利铜矿明年能否就其他重要合同谈判达成一致的担忧。
工会周四表示，秘鲁Cerro Verde矿场周五将恢复作业，此前透过投票表决，结束将近三周的罢工。Cerro Verde为秘鲁最大铜矿场，隶属美国自由港麦克默伦铜金矿公司。
伦敦期镍本月料录得逾8%跌幅，年内迄今的涨幅回吐殆尽，这也是12月下挫11%以来最大单月跌幅，受印尼供应增加的前景影响。(完) (编译 张荻/王洋; 审校 艾茂林/于春红)