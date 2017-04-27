金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓

路透墨尔本4月27日 - 伦敦期铜周四下滑，因特朗普政府的减税计划未能打动市场，市场焦点转向对于中国制造业成长的担忧。
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
伦敦金属交易所(LME)和上海期货交易所5月1日都将休市。
0508GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小跌0.2%至每吨5,705.50美元，上日收盘几乎持平。周三铜价一度触及4月18日以来最高水平5,738美元，从本月稍早所及的逾三个月低位5,530美元反弹。
上海期交所期铜小涨0.1%报每吨46,280元人民币(6,711美元)。在一系列中国工业数据出炉之前，LME与上海期交所期货合约成交量较低。
截至3月底，中国工业企业债务较上年同期增长6.6%，2017年前两个月亦增长了6.6%。
美国总统特朗普周三发布一页计划，提出大幅减税，如果实施将令美国联邦赤字上升。
熟悉情况的消息人士称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司正准备从印尼Grasberg大型矿山出口三批铜精矿船货，此前该公司的出口已暂停15周。
美国商务部周三启动调查，以确定来自中国和其他国家的大量进口铝是否危及美国国家安全。该调查可能导致当局出台针对铝进口的大范围限制措施 (完) (编译 王洋/王颖；审校 于春红/高琦)