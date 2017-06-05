金属期市：期铜下跌，因上期所铜库存上升和美元反弹

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月5日 - 期铜周一下跌，延续上个月的跌势，因美元反弹和投资者关注上海铜库存增加。期锌回落，因钢市重拾跌势。
上周五数据显示，上海期货交易所监控的仓库的铜库存周度增长4.9%，连续第三周增加。
“(上海铜库存)之前紧张，但看来情况得到缓解。市场总体情况而言，铜市没有什么明显的令人兴奋的刺激因素，市场共识是，中国下半年成长将放缓，”麦格理分析师Vivienne Lloyd说。
伦敦金属交易所三个月期铜收低0.7%，报每吨5,628美元。5月月线下跌1%，除了1月以外，期铜今年所有月份均下跌。
美元上周五因美国就业报告弱于预期而触及七个月低位，今日反弹，但从目前情况看，后市仍面临风险，分析师称。
中国5月财新服务业PMI自近一年低位回升，新订单指数为今年以来最强劲。尽管制造业表现欠佳，但在服务业改善的带动下，综合PMI亦有所上升。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和货币基金经理降低COMEX期铜净多头仓位。
期锌收跌1.7%，收报每吨2,485美元，稍早触及5月中来最低水准。
期镍收低0.1%，报8,915美元。期铝收跌1.5%，报1,903美元。期铅收跌0.3%，报2,102美元。期锡收低0.8%，报20,145美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为