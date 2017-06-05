金属期市：期铜下跌，因上期所铜库存上升和美元反弹

路透伦敦6月5日 - 期铜周一下跌，延续上个月的跌势，因美元反弹和投资者关注上海铜库存增加。期锌回落，因钢市重拾跌势。

上周五数据显示，上海期货交易所监控的仓库的铜库存周度增长4.9%，连续第三周增加。

“(上海铜库存)之前紧张，但看来情况得到缓解。市场总体情况而言，铜市没有什么明显的令人兴奋的刺激因素，市场共识是，中国下半年成长将放缓，”麦格理分析师Vivienne Lloyd说。

伦敦金属交易所三个月期铜收低0.7%，报每吨5,628美元。5月月线下跌1%，除了1月以外，期铜今年所有月份均下跌。

美元上周五因美国就业报告弱于预期而触及七个月低位，今日反弹，但从目前情况看，后市仍面临风险，分析师称。

中国5月财新服务业PMI自近一年低位回升，新订单指数为今年以来最强劲。尽管制造业表现欠佳，但在服务业改善的带动下，综合PMI亦有所上升。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和货币基金经理降低COMEX期铜净多头仓位。

期锌收跌1.7%，收报每吨2,485美元，稍早触及5月中来最低水准。