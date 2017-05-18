金属期市：期铜下跌，因特朗普的不确定性削弱对美国基建支出预期

路透伦敦5月18日 - 伦铜周四下跌，因美国总统特朗普未来的不确定性，令外界对特朗普将能够增加基建开支的预期减弱。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.5%，至每吨5,581美元，此前触及一周低位5,485美元。

“任何面向工业的市场都受到打压，因为质疑特朗普能否推进他的大规模的基建开支计划，”Cantor Fitzgerald分析师Asa Bridle说。

对特朗普尝试干预一项联邦调查的指控，令人担心他有可能会辞去总统，从而令他刺激经济的政策能否出台堪忧。

LME铜库存增加和中国4月经济数据趋弱都令铜价承压。

美元走软扶助抵销部份负面人气。

仓位方面，焦点是铝，锌，铅，锡和铜都有大量现货合约和注册仓单，这可能意味了LME市场供应收紧。

锡的问题尤为严重，锡库存降至1989年来最低的2,045吨，相当于全球消费的不到1%。

三个月期锡上涨0.9%，至20,200美元。