金属期市：期铜下跌，因特朗普的不确定性削弱对美国基建支出预期

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透伦敦5月18日 - 伦铜周四下跌，因美国总统特朗普未来的不确定性，令外界对特朗普将能够增加基建开支的预期减弱。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.5%，至每吨5,581美元，此前触及一周低位5,485美元。
“任何面向工业的市场都受到打压，因为质疑特朗普能否推进他的大规模的基建开支计划，”Cantor Fitzgerald分析师Asa Bridle说。
对特朗普尝试干预一项联邦调查的指控，令人担心他有可能会辞去总统，从而令他刺激经济的政策能否出台堪忧。
LME铜库存增加和中国4月经济数据趋弱都令铜价承压。
美元走软扶助抵销部份负面人气。
仓位方面，焦点是铝，锌，铅，锡和铜都有大量现货合约和注册仓单，这可能意味了LME市场供应收紧。
锡的问题尤为严重，锡库存降至1989年来最低的2,045吨，相当于全球消费的不到1%。
三个月期锡上涨0.9%，至20,200美元。
期铝收平在每吨1,923美元。期锌下跌1%，至2,533美元。期铅下滑1.7%，至2,073美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。