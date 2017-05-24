金属期市：期铜下跌，此前穆迪调降中国评级

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
期镍也大跌，因中国铁矿石期货暴跌7%，创下逾两周来最大单日跌幅，受穆迪下调中国评级以及中国铁矿石库存高企打压。
不过，较之钢，铜需求对中国经济刺激举措的依赖较低，瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke说，“这是信心推动的修正，而不是基本面推动的修正。”
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.6%，报每吨5,682美元，稍早降至5,635.50美元。
铜库存下降，支撑铜价。LME注册仓单(on-warrant)铜库存减少18,825吨。注册仓单铜库存降至176,225吨，较5月4日触及的243,300吨高位下降28%。
国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望 从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
期镍收跌2.6%，报每吨9,100美元。
期铅收低1%，至每吨2,076美元。期锌跌0.9%，报2,635美元。期锡下滑0.6%，报20,375美元。期铝上涨0.1%，收报1,945美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为