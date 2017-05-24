金属期市：期铜下跌，此前穆迪调降中国评级

路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。

期镍也大跌，因中国铁矿石期货暴跌7%，创下逾两周来最大单日跌幅，受穆迪下调中国评级以及中国铁矿石库存高企打压。

不过，较之钢，铜需求对中国经济刺激举措的依赖较低，瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke说，“这是信心推动的修正，而不是基本面推动的修正。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.6%，报每吨5,682美元，稍早降至5,635.50美元。

铜库存下降，支撑铜价。LME注册仓单(on-warrant)铜库存减少18,825吨。注册仓单铜库存降至176,225吨，较5月4日触及的243,300吨高位下降28%。

国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望 从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。

期镍收跌2.6%，报每吨9,100美元。