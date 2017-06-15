金属期市：期铜下跌，此前美国宣布加息

* 美联储加息后，对前景表达了鹰派的看法

* 在美联储加息后，美元结束三连跌

路透伦敦6月15日 - 期铜周四连续第四日下跌，此前美联储宣布加息，未来政策立场较市场预期更鹰派，带动美元上涨，从而重压以美元计价的资产价格。

美元上涨，因预期美联储今年余下时间将再加息一次，美联储政策声明暗示，将缩减自2009年向经济挹注的巨量紧急资金。

“铜价自5月初低位上涨至近期高位的反弹势头是受助于美元不断走低，”Julius Baer分析师Carsten Menke表示， “我们预期美元在今年下半年上涨，应该对金属市场带来一些阻力。”

Menke称，整体而言，中国经济成长前景将是铜价的主要影响力。

伦敦金属交易所(LME)期铜收盘时没有成交，但最后买盘跌0.7%，报每吨5,661美元。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三升息，为三个月来第二次，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模。

LME数据显示，铜库存MCU-STOCKS再减少4,125吨，降至逾六周最低。

期锌收涨0.4%，报2,505美元。

国际铅锌研究小组(ILZSG)称，4月全球锌市供应缺口升至92,400吨，3月修正后为供应不足72,700吨。

交易所数据显示，LME锌库存MZN-STOCKS再减少1,800吨，至316,175吨，为2009年初以来最低水准。