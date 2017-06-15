金属期市：期铜下跌，此前美国宣布加息

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 美联储加息后，对前景表达了鹰派的看法
* 在美联储加息后，美元结束三连跌
路透伦敦6月15日 - 期铜周四连续第四日下跌，此前美联储宣布加息，未来政策立场较市场预期更鹰派，带动美元上涨，从而重压以美元计价的资产价格。
美元上涨，因预期美联储今年余下时间将再加息一次，美联储政策声明暗示，将缩减自2009年向经济挹注的巨量紧急资金。
“铜价自5月初低位上涨至近期高位的反弹势头是受助于美元不断走低，”Julius Baer分析师Carsten Menke表示， “我们预期美元在今年下半年上涨，应该对金属市场带来一些阻力。”
Menke称，整体而言，中国经济成长前景将是铜价的主要影响力。
伦敦金属交易所(LME)期铜收盘时没有成交，但最后买盘跌0.7%，报每吨5,661美元。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三升息，为三个月来第二次，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模。
LME数据显示，铜库存MCU-STOCKS再减少4,125吨，降至逾六周最低。
期锌收涨0.4%，报2,505美元。
国际铅锌研究小组(ILZSG)称，4月全球锌市供应缺口升至92,400吨，3月修正后为供应不足72,700吨。
交易所数据显示，LME锌库存MZN-STOCKS再减少1,800吨，至316,175吨，为2009年初以来最低水准。
期铝收高0.6%，报每吨1,872美元，期铅收高0.6%，报每吨2,092美元。期锡收高1.4%，报每吨19,500美元。期镍跌1%，报每吨8,850美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为