金属期市：期铜从三个月高位下滑，因美元上涨和库存增加

* 期铜触及3月30日来最高

* 锌溢价上升，为约每吨3,000美元提供理据－美银美林

路透伦敦6月30日 - 期铜周五从三个月高位回落，美元上涨和库存增加对市场带来压力，盖过了好于预期的中国制造业数据带来的提振。

中国6月官方制造业PMI超预期增长，主要分项大幅回升，显示供需两端均有改善，出口表现尤为强劲，而价格回落之势也有缓和；官方非制造业亦连续两个月加速扩张，受基建等投资活动拉动，建筑业景气指数升至年内高点。

该消息在亚洲交易时段支持铜价，不过，在欧洲交易时段被其他因素所盖过。

“(此间市场)美元反弹，特别是兑欧元，这对金属造成一些阻力，”瑞士宝盛分析师Carsten Menke说。

“我仍然预期铜市(供应)相当充足，并不像其他一些分析师预期的紧张。从这角度来看，我认为铜价下跌至5,500美元以下，将是合理的。”

伦敦金属交易所(LME)指标期铜收低0.1%，报每吨5,936美元，从盘中触及的3月30日来最高5,965美元回落。上日期铜上升1%。

铜价连续第四季上升，今年上半年上涨了7%。

LME数据显示，LME仓库铜库存增加6,400吨，至249,700吨，显示供应充足。

三个月期铝升0.2%，收报每吨1,919美元。今年迄今铝价攀升了13%，因担忧中国当局整理环境污染，预计铝产量冬季会下降。

“我认为，这些预期在很大程度上已反映在铝价中，所以铝价在目前水准没有多少上涨空间。但我不愿完全作空铝价，因为中国政府采取行动的风险很大，”Menke说。

期铅下跌1%，收报2,292美元，但今年上半年上涨近14%，是年内表现最好的基本金属。

期锌收盘变动不大，小幅上升0.02%至2,756美元。全球实货锌升水上升，暗示精炼锌市场的基本面增强，美银美林分析师Michael Widmer在报告中说。

“升水暗示，目前的基本面状况为锌价在大约3,000美元提供理据。话说回来，增长放缓应该令锌价在2018年面临越来越大的阻力。”

期锡收低0.3%，报20,000美元，此前触及6月6日来最高20,130美元。期镍升1%，报9,385美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)