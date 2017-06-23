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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 09:53 BJT

金属期市：期铜价格几无变动，下周美国数据出炉前投资人好整以暇

路透悉尼6月23日 - 期铜和其他主要基本金属周五在亚洲盘初几无变动，在下周美国通胀相关指标出炉前，投资人好整以暇。

下周将公布的美国数据有6月消费者信心指数、成屋待完成销售、原油库存、第一季国内生产总值(GDP)修正值，以及个人消费支出(PCE)物价指数。

0100GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平于每吨5,741美元，较上日收盘下跌2美元。

上海期货交易所主力期铜开盘涨0.20%至每吨46,070元人民币(6,743美元)。

今年非洲第二大铜生产国赞比亚的铜产量料增至85万吨，去年为770,597吨。

美国制造业和工会指责中国的廉价铝充斥市场，使得美国生产商关门大吉，中国周四回击这项指控，称不应该把单边惩罚性贸易举措作为试图解决全球铝供应过剩的药方。

指标LME期铝持稳于每吨1,870美元。上海期交所期铝跌0.43%。(完) (编译 戴素萍/孙国玉；审校 白云/王丽鑫)
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