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金属期市：期铜受中国数据提振升至两年峰值，期镍飙升
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2017年7月31日 / 下午5点24分 / 1 天内

金属期市：期铜受中国数据提振升至两年峰值，期镍飙升

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦7月31日 - 期铜周一触及两年峰值，因最大消费国中国公布的制造业数据良好，期镍触及近四个月高位，因对供应的担忧重燃，和钢价大涨。

由于海外市场对中国生产的商品需求走软，中国的制造业增长小幅放缓，不过政府推动的基础设施投资使建筑业保持强劲，帮助支撑了经济。

中国制造业数据，以及中国的环境治理行动，推升中国钢价上涨至2013年12月来最高准。镍主要用来生产不锈钢。

“对(中国)下半年经济放缓的信心有所回软，鉴于工业金属市场和中国经济息息相关，这一点在对工业金属较正面评估中反映出来，”Julius Baer分析师Carsten Menke说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.7%，报每吨6,369美元，稍早触及2015年5月来最高6,430美元。

期镍收涨0.1%，报10,270美元，稍早触及4月初来最高10,355美元。

菲律宾环境部长西马图周一在一次新闻发布会上表示，他不会取消4月份实施的露天矿开采禁令。

美元兑一篮子货币持于近13个月低位，受累于政治不确定性和空头头寸增加。

三个月期铝收涨0.6%，报每吨1,918美元。期锌收升0.7%，报每吨2,795美元。期铅收升0.6%，收报每吨2,334美元。期锡收高0.2%，报每吨20,650美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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