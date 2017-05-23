金属期市：期铜受获利回吐影响下滑，隔夜录得较大涨幅

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透墨尔本5月23日 - 伦敦期铜周二下滑，在隔夜触及三周最高位之 后遭遇一些获利了结卖盘。
0710 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜跌0.5%至每吨5,669美 元，上日收盘小涨，上日期铜一度触及5月3日以来最高水平每吨5,720美 元。
上海期交所期铜跌0.09%，至每吨45,770元人民币(6,642美 元)。
LME期锌和期铅也因钢材向好势头受到提振，分别涨0 .3%和0.7%，之前中国承诺关停污染工厂。
伦敦期镍在隔夜大涨后回落，下滑0.6%至每吨9,335美元。上海期镍收低0.28%。
铅近月价差收紧的情况缓解，现货较三个月期货的升水在4月末曾达到34.50美元，隔夜时已经降至贴水23.25美元，为2014年7月以来最阔正价差，可能意味着LME仓库或迎来大量交割。
国际铜业研究组织(ICSG)的月报显示，2月全球精炼铜市场过剩9.3万吨，高于1月的5.5万吨。（完） (编译 王颖/高琦 审校 蔡美珍/汪红英)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为