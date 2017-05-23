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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 15:54 BJT

金属期市：期铜受获利回吐影响下滑，隔夜录得较大涨幅

路透墨尔本5月23日 - 伦敦期铜周二下滑，在隔夜触及三周最高位之 后遭遇一些获利了结卖盘。

0710 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜跌0.5%至每吨5,669美 元，上日收盘小涨，上日期铜一度触及5月3日以来最高水平每吨5,720美 元。

上海期交所期铜跌0.09%，至每吨45,770元人民币(6,642美 元)。

LME期锌和期铅也因钢材向好势头受到提振，分别涨0 .3%和0.7%，之前中国承诺关停污染工厂。

伦敦期镍在隔夜大涨后回落，下滑0.6%至每吨9,335美元。上海期镍收低0.28%。

铅近月价差收紧的情况缓解，现货较三个月期货的升水在4月末曾达到34.50美元，隔夜时已经降至贴水23.25美元，为2014年7月以来最阔正价差，可能意味着LME仓库或迎来大量交割。

国际铜业研究组织(ICSG)的月报显示，2月全球精炼铜市场过剩9.3万吨，高于1月的5.5万吨。（完） (编译 王颖/高琦 审校 蔡美珍/汪红英)
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