金属期市：期铜周线下跌，势将录得5月初来最大周度跌幅

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 期铜受压，因美国升息环境
* 中国楼市降温和投资放缓削弱经济前景
路透伦敦6月16日 - 期铜周五小涨，但本周可能录得5月初来最大单周跌幅，因市场消化了美国升息环境将会支撑美元的预期。
伦敦金属交易所(LME)期铜收高0.21%，报每吨5,673.00美元，但本周可能下跌逾2%。
“美联储鹰派的基调削弱了投资者对商品和铜的一些兴致，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品策略部门主管Ole Hansen说。
“美元开始再度上涨，令商品需求下降的情况加重。”
美联储本周宣布升息，暗示在年底前将进一步收紧政策，这提振美元，令美元计价的商品对持有其他货币的投资者来说更昂贵。
本周数据显示，总的来说，5月中国经济仍然稳步成长，但货币政策收紧，楼市不断降温和投资不断放缓，巩固了未来数月经济成长动能逐步下降的观点。中国是全球最大的铜消费国。
期锌上涨0.7%，报每吨2,522.50美元，因钢铁价格上涨提供支撑，令期锌扳回本周录得的大部份跌幅。
期镍上涨0.96%，报8,935.00美元。本周期镍曾触及去年6月来最低水准，但本周周线基本持稳。
期铝上升0.11%，报1,874美元，昨日触及逾一个月最低。本周周线连续第三周下跌。
期锡上涨0.72%，报19,640美元。期铅升1.03%，报2,114.50美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为