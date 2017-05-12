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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 15:31 BJT

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡

路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。

“今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。

这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。

在中国释放资金来缓解信贷紧张后，这种负面人气有所缓解。

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持稳于每吨5,538美元，隔夜收盘涨0.8%。

沪铜收盘微跌0.02%至每吨44,930元人民币(6,508.86美元)。

先行指标显示，中国制造业扩张步伐在4月放缓，；而中国4月以美元计价进出口同比增速近乎腰斩，而且双双逊于预期。

受季度业绩意外出现亏损影响，大宗商品贸易商来宝集团NOBG.SI股价周五连续第二日重挫，市值已腰斩，亏损消息也引发外界担心来宝融通债务的能力。

香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心(QME)将是国内商品交易的标杆企业。

镍矿价格可能遭遇雪上加霜，最大镍矿生产国菲律宾的环境及自然资源部新任部长发表安抚性言论，增加了市场陷入供应过剩的风险。 (完) (编译 张涛/汪红英；审校 于春红)
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