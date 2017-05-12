金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。
“今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。
这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
在中国释放资金来缓解信贷紧张后，这种负面人气有所缓解。
0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持稳于每吨5,538美元，隔夜收盘涨0.8%。
沪铜收盘微跌0.02%至每吨44,930元人民币(6,508.86美元)。
先行指标显示，中国制造业扩张步伐在4月放缓，；而中国4月以美元计价进出口同比增速近乎腰斩，而且双双逊于预期。
受季度业绩意外出现亏损影响，大宗商品贸易商来宝集团NOBG.SI股价周五连续第二日重挫，市值已腰斩，亏损消息也引发外界担心来宝融通债务的能力。
香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心(QME)将是国内商品交易的标杆企业。
镍矿价格可能遭遇雪上加霜，最大镍矿生产国菲律宾的环境及自然资源部新任部长发表安抚性言论，增加了市场陷入供应过剩的风险。 (完) (编译 张涛/汪红英；审校 于春红)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。