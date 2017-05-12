金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡

路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。

“今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。

这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。

在中国释放资金来缓解信贷紧张后，这种负面人气有所缓解。

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持稳于每吨5,538美元，隔夜收盘涨0.8%。

沪铜收盘微跌0.02%至每吨44,930元人民币(6,508.86美元)。

先行指标显示，中国制造业扩张步伐在4月放缓，；而中国4月以美元计价进出口同比增速近乎腰斩，而且双双逊于预期。

受季度业绩意外出现亏损影响，大宗商品贸易商来宝集团NOBG.SI股价周五连续第二日重挫，市值已腰斩，亏损消息也引发外界担心来宝融通债务的能力。

香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心(QME)将是国内商品交易的标杆企业。