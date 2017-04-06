金属期市：期铜收低，市场在习特会前保持谨慎

路透伦敦4月6日 - 期铜周四收低，在美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会面前，投资者大致保持谨慎态度。
美国致力于通过加强贸易法实施力度和征收反倾销反补贴税，以减少中国3,470亿美元的贸易顺差。
“特朗普和习近平将进行会晤，人们最关切的是两国紧张的贸易关系，鉴于中国是全球最大的铜消费国，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说。
“（铜市投资者）必然保持谨慎。”他补充说。
期铜周三录得近两个月最大单日涨幅，攀升2%，因中国买家在假期结束后返回市场。
不过，美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示可能在今年开始缩减其庞大的资产负债表，周四抑制了对周期性资产的兴致。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.6%，报每吨5,858美元。
根据美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。
澳洲矿商South32 Ltd周四表示，旗下位于澳洲东北部的Cannington银铅矿遭受火灾，迫使该公司调降产量预估。
LME期铅收低0.7%，报2,295美元。期锌收跌1.9%，报2,726美元。
期铝收低0.4%，报1,953美元。LME期镍收跌2.1%，报每吨10,080美元。期锡收高1%，报20,310美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)