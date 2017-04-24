金属期市：期铜收涨，因法国大选首轮投票结果提振景气循环资产

* 马克龙和勒庞在法国大选首轮投票中胜出
* 欧股劲升2%，欧元上扬1.3%
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。
周日法国大选，为马克龙在下月决选中击败对手极右翼候选人勒庞铺平道路，这是受投资者普遍欢迎的结果之一。欧元也因此跳涨。
“在法国大选首轮投票结果公布后，市场有一些冒险意愿，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。
但他表示，期铜仍容易出现进一步修正，此前期铜从一季度的峰值回落，因美国大选后的再通胀行情逐步减退。
“铜价升得过高，有进一步修正的可能性，且这可能性仍然存在，”他称。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.6%，报每吨5,656美元。
欧元触及五个月高位，欧股上涨2%，此前马克龙在法国大选第一轮选举中胜出，降低了法国将步英国退欧后尘的风险。
英美资源公布2017年首季总产量同比增长9%，但铜产出下降3%，因为矿石等级下降和智利El Soldado铜矿生产暂停。
朝鲜(北韩)周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。
据美国白宫称，美国总统特朗普周日与中国国家主席习近平的电话中批评朝鲜“持续的好斗姿态”，并称朝鲜的举动破坏了地区稳定。
国际铜业研究组织(ICSG)称，1月全球精炼铜供应过剩5.1万吨，去年同期为过剩4.4万吨。
期铝收涨0.7%，报1,946美元。期锌收高0.8%，报2,604美元。期铅上涨0.9%，报2,162美元。
期锡收低1.1%，报19,650美元。期镍回落0.9%，报9,260美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)