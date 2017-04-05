金属期市：期铜跳涨2%，因美国经济数据强劲

* 中国市场重开，之前因清明节休市
* 油价触及一个月高位，支撑商品市场
路透伦敦4月5日 - 期铜周三上涨2%，和基本金属市场全面攀升的走势一致，此前公布的美国就业数据良好，以及中国买家在两日假期后返回市场。
铜价自中国假期后下跌1%，全球最大的工业金属消费国－中国市场因假休市，令买家减少。
“期铜受到最新的ADP美国就业数据提振，”德国商业银行分析师Carsten Menke说。“该报告不错，足以鼓舞市场人士的乐观情绪上升。”
油价跳升至一个月高位，也提振对大宗商品更普遍的买兴，分析师说。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨2%，收报每吨5,895美元。交易商表示，期铜重返100日移动均线切入位5,790美元阻力位上方，令技术面改善。
美股攀升，此前民间就业服务机构ADP Employer Services表示，美国3月民间就业岗位增加26.3万个，高于2月增加的数量，而且远高于分析师预估。
周三稍后美联储将公布最新的会议记录，美国总统特朗普和中国国家主席习近平也将在本周稍后会晤。
LME期镍收涨3.2%，报每吨10,295美元，因钢铁价格上涨，此前澳洲遭飓风袭击，炼焦煤运输路线造成破坏。期锌收涨1.5%，报2,778美元。
LME期铅收升0.1%，报2,312美元。期锡收高0.4%，报20,105美元。期铝收升1.2%，报1,961美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)