金属期市：期铝保持在28个月高位附近，因担心供应

* 中国制造业扩张，但步伐有所放缓

* ISM美国3月制造业就业分项指数为2011年6月来最高

路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。

伦敦金属交易所(LME)期铝收低0.5%，报每吨1,952美元。上周期铝触及2014年12月来最高1,981美元。

“商品市场普遍上涨，目前这是情况已持续一段时间。特别是铝，传闻中国削减产能，因为担忧环境，”Bernstein分析师Paul Gait说。“价格涨势可能再保持一段时间，但过去经验是，当铝价上涨，利润上升，供应也增长。”

上月报导称，中国政府在强力抗霾的背景下，已下令让28个城市的钢铁和铝厂商在冬季月份减产。

市场聚焦在LME仓库的铝库存下跌，降至接近190万吨，较1月中下降近20%。

市场成交清淡，因周一和周二为中国假期。

中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。

美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，3月制造业指数为57.2，预估为57.0。3月制造业就业分项指数升至2011年6月以来最高。这份报告提振美元，令美元计价的金属对非美国企业来说更昂贵。

三个月期铜收低1.4%，报每吨5,753美元。期锌下跌2.2%，报2,708美元。期铅下挫2.3%，报2,287美元。期锡下滑0.6%，报20,050美元。期镍下滑1.8%，报9,850美元。