金属期市：期锌触及三周高位，因中国进口数据强劲

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 4月中国锌进口同比上升21%，铜进口同比下降41%
* 中国铝半制成品出口同比上升8%
路透伦敦5月23日 - 期锌周二触及三周峰值，此前最大金属消费国中国锌进口上升，凸显潜在的供应短缺问题，但期铜价格下跌，因有迹象显示供应充足。
中国海关数据显示，中国4月精炼锌进口同比上升21%，至47,469吨，锌矿石和锌精矿付运跳升44%。
行业消息人士表示，中国进口增加，全球精炼锌供应不断下降，受矿场关闭导致中国锌出产下降所影响。
“这些进口数据显示4月中国进口增加，可能证明中国市场供应正不断收紧，中国是最大的消费国，”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar说。
不过，4月中国铜进口同比下降41%，部份是因为信贷收紧。
“这反映进口套利窗口在第一季基本关闭，只是不时地短暂开启，”Bhar补充说。
伦敦金属交易所(LME)期锌收涨1%，报每吨2,658美元，此前触及5月2日来最高2,669美元。
三个月期铜收低0.2%，报每吨5,714美元，盘中低见5,666美元。
国际铜业研究组织(ICSG)在最新的月报中表示，2月全球精炼铜市场供应过剩9.3万吨，1月供应过剩5.5万吨。
期铅上涨0.2%，收报2,069美元。
期铝下跌0.3%，收报1,943美元，此前公布的数据显示，中国铝半制成品出口上升8.1%至38万吨。
期镍下跌0.5%，收报9,345美元。期锡收涨0.1%，报20,500美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为