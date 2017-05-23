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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 01:31 BJT

金属期市：期锌触及三周高位，因中国进口数据强劲

* 4月中国锌进口同比上升21%，铜进口同比下降41%

* 中国铝半制成品出口同比上升8%

路透伦敦5月23日 - 期锌周二触及三周峰值，此前最大金属消费国中国锌进口上升，凸显潜在的供应短缺问题，但期铜价格下跌，因有迹象显示供应充足。

中国海关数据显示，中国4月精炼锌进口同比上升21%，至47,469吨，锌矿石和锌精矿付运跳升44%。

行业消息人士表示，中国进口增加，全球精炼锌供应不断下降，受矿场关闭导致中国锌出产下降所影响。

“这些进口数据显示4月中国进口增加，可能证明中国市场供应正不断收紧，中国是最大的消费国，”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar说。

不过，4月中国铜进口同比下降41%，部份是因为信贷收紧。

“这反映进口套利窗口在第一季基本关闭，只是不时地短暂开启，”Bhar补充说。

伦敦金属交易所(LME)期锌收涨1%，报每吨2,658美元，此前触及5月2日来最高2,669美元。

三个月期铜收低0.2%，报每吨5,714美元，盘中低见5,666美元。

国际铜业研究组织(ICSG)在最新的月报中表示，2月全球精炼铜市场供应过剩9.3万吨，1月供应过剩5.5万吨。

期铅上涨0.2%，收报2,069美元。

期铝下跌0.3%，收报1,943美元，此前公布的数据显示，中国铝半制成品出口上升8.1%至38万吨。

期镍下跌0.5%，收报9,345美元。期锡收涨0.1%，报20,500美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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