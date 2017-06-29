金属期市：美元下跌推动期铜创三个月新高，中国需求和技术因素助力涨势

* 期铜升穿200周移动均线

* 关注中国数据

路透伦敦6月29日 - 期铜周四触及三个月高位，美元下跌，预期中国需求增强，库存减少和期铜突破一主要技术水准等因素，合力提振期铜。

伦敦金属交易所（LME）指标期铜收高1%，报每吨5,940美元，此前触及3月底来最高5,963.5美元。

“我们预期美元后市表现将总体疲弱，”Oxford Economics商品分析师Dan Smith说。

“我们对中国的看法相对乐观，在供应较为紧张的情况下，铜价将因此受到支撑。中国电力消费强劲，对铜需求而言这通常是好征兆。”

中国铜消费占全球铜需求的近一半。估计今年全球铜需求约2,300万吨。中国4月电力消费同比增长6.0%。

工业金属市场将密切关注制造业、投资、楼市和贷款数据，寻找未来数月中国铜需求力度的线索。

交易商表示，伦铜升穿了切入位在5,865美元的200周移动均线，引发逆转看跌铜价的押注，但6,000美元将是上行的主要障碍。

期铝攀升1%，报1,915美元，曾触及6月8日来最高1,917.50美元，因预期中国供应下降。

期铅涨0.8%，报2,314美元，此前触及三个月高位2,322.50美元。矿商供应萎缩和中国进口上升，提振期铅价格。

期锌升0.8%，至2,755.5美元。期锡涨3.1%，报20,050美元。期镍升0.2%，报9,290美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)