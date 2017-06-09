金属期市：铜价上扬，因中国数据和智利供应疑虑予以支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼6月9日 - 铜价周五在亚洲早盘时段上扬，智利供应疑虑以及最近数据表明中国进口需求旺盛，构成支撑。
交易员表示，伦敦金属交易所(LME)和上海期货交易所库存均下降，也扶助提振铜价。
0125GMT，LME三个月期铜小升0.1%报每吨5,736美元，延续隔夜涨势。隔夜铜价曾触及一周高位。
上海期交所期铜涨1.6%，至每吨45,770元人民币(6,732美元)。
LME仓库铜库存周三减少7,875吨至286,350吨，持续自5月初的七个月高位回落。库存已较该峰值减少了近20%。
得益于外部需求的改善和内需尚好的支撑，以及基数因素影响，中国5月以美元计价进出 口增幅双双反弹，均高于市场预期。
智智利国家铜业公司(Codelco)位于该国北部的矿场已重启运作，此前因暴风雨导致一连串的预防性关闭。
LME期锌周三一度触及七个月低位2,427.50美元，此后也只有小幅回升。
全球镍矿商面临削减成本或是关闭产能的新压力，因大量廉价镍矿石涌入市场已将价格打压至一年低位，而分析师还看不到太大的复苏希望。
LME期镍持平，报每吨8,815美元。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 杜明霞/许娜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为