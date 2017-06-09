金属期市：铜价上扬，因中国数据和智利供应疑虑予以支撑

路透悉尼6月9日 - 铜价周五在亚洲早盘时段上扬，智利供应疑虑以及最近数据表明中国进口需求旺盛，构成支撑。

交易员表示，伦敦金属交易所(LME)和上海期货交易所库存均下降，也扶助提振铜价。

0125GMT，LME三个月期铜小升0.1%报每吨5,736美元，延续隔夜涨势。隔夜铜价曾触及一周高位。

上海期交所期铜涨1.6%，至每吨45,770元人民币(6,732美元)。

LME仓库铜库存周三减少7,875吨至286,350吨，持续自5月初的七个月高位回落。库存已较该峰值减少了近20%。

得益于外部需求的改善和内需尚好的支撑，以及基数因素影响，中国5月以美元计价进出 口增幅双双反弹，均高于市场预期。

智智利国家铜业公司(Codelco)位于该国北部的矿场已重启运作，此前因暴风雨导致一连串的预防性关闭。

LME期锌周三一度触及七个月低位2,427.50美元，此后也只有小幅回升。

全球镍矿商面临削减成本或是关闭产能的新压力，因大量廉价镍矿石涌入市场已将价格打压至一年低位，而分析师还看不到太大的复苏希望。