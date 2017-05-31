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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 16:07 BJT

金属期市：铜价下滑回吐早盘涨幅，受获利了结影响

路透悉尼5月31日 - 亚洲交易时段周三尾盘铜价下滑，今日稍早一度上涨，受中国好于预期的制造业数据提振。

交易员称，早盘涨势导致投资者锁定利润，从而使铜价在伦敦活跃交易时段之前承压。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.2，高于路透调查预估中值51.0；连续10个月处于扩张区间，持平于上月。

Shaw and Partners分析师Peter O'Connor表示，“PMI暗示经济增长下行压力缓解。”

0732GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.2%，报每吨5,655美元。

上海期交所主力期铜收跌1.78%至每吨45,230元人民币(6,631美元)。

中国乐观的经济数据并没有助益镍价，期镍跌至2016年6月以来最低收位。三个月期镍跌3%报每吨8,860美元。上海期镍收低3.4%。

中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.2，高于路透调查预估中值51.0；连续10个月处于扩张区间，持平于上月。 (完) (编译 王颖/孙茉莉; 审校 艾茂林/王颖)
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