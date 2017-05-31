金属期市：铜价下滑回吐早盘涨幅，受获利了结影响

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼5月31日 - 亚洲交易时段周三尾盘铜价下滑，今日稍早一度上涨，受中国好于预期的制造业数据提振。
交易员称，早盘涨势导致投资者锁定利润，从而使铜价在伦敦活跃交易时段之前承压。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.2，高于路透调查预估中值51.0；连续10个月处于扩张区间，持平于上月。
Shaw and Partners分析师Peter O'Connor表示，“PMI暗示经济增长下行压力缓解。”
0732GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.2%，报每吨5,655美元。
上海期交所主力期铜收跌1.78%至每吨45,230元人民币(6,631美元)。
中国乐观的经济数据并没有助益镍价，期镍跌至2016年6月以来最低收位。三个月期镍跌3%报每吨8,860美元。上海期镍收低3.4%。
中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.2，高于路透调查预估中值51.0；连续10个月处于扩张区间，持平于上月。 (完) (编译 王颖/孙茉莉; 审校 艾茂林/王颖)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为