金属期市：铜价原地踏步，等待特朗普国会讲话

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透墨尔本3月1日 - 伦敦期铜周三在美国总统特朗普国会演说之前原地踏步，价格受中国制造业采购经理人指数(PMI)上升的支撑。
0114 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平于每吨5,974美元，守住上日0.7%的涨幅。
上海期货交易所主力期铜合约涨1%，每吨报48,290元人民币(7,033美元)。
美国总统特朗普周二晚间将在国会发表演说，全球金融市场特别关注这场周三0200 GMT在众议院进行的演说，以观察这位共和党籍总统打算如何实现他所承诺的税改、扩大基建支出、以及简化他认为对经济有害的监管措施。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.6，远高于路透调查预估中值51.1，且创下三个月高点。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，2月官方非制造业商务活动指数降至54.2，1月为54.6。
周三公布的一项民间调查显示，日本制造业活动扩张在2月创出近三年来的最快速度，显示国内及海外需求正在改善。
韩国2月出口创下五年来最大增幅，进一步显示全球需求仍在增强，尽管仰赖贸易的经济体正准备迎战美国保护主义可能升高。
智利Escondida铜矿罢工事件周一似乎远未落幕，劳资纷争将近长达三周，工会否认了其与铜矿拥有者必和必拓恢复谈判的报导。(完) (编译 王琛/戴素萍 审校 李婷仪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。