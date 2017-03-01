金属期市：铜价原地踏步，等待特朗普国会讲话

路透墨尔本3月1日 - 伦敦期铜周三在美国总统特朗普国会演说之前原地踏步，价格受中国制造业采购经理人指数(PMI)上升的支撑。

0114 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平于每吨5,974美元，守住上日0.7%的涨幅。

上海期货交易所主力期铜合约涨1%，每吨报48,290元人民币(7,033美元)。

美国总统特朗普周二晚间将在国会发表演说，全球金融市场特别关注这场周三0200 GMT在众议院进行的演说，以观察这位共和党籍总统打算如何实现他所承诺的税改、扩大基建支出、以及简化他认为对经济有害的监管措施。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.6，远高于路透调查预估中值51.1，且创下三个月高点。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，2月官方非制造业商务活动指数降至54.2，1月为54.6。

周三公布的一项民间调查显示，日本制造业活动扩张在2月创出近三年来的最快速度，显示国内及海外需求正在改善。

韩国2月出口创下五年来最大增幅，进一步显示全球需求仍在增强，尽管仰赖贸易的经济体正准备迎战美国保护主义可能升高。

智利Escondida铜矿罢工事件周一似乎远未落幕，劳资纷争将近长达三周，工会否认了其与铜矿拥有者必和必拓恢复谈判的报导。(完) (编译 王琛/戴素萍 审校 李婷仪)