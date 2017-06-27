金属期市：铜价在亚洲尾盘升至平盘上方，受逢低买盘提振

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透悉尼6月27日 - 伦敦期铜周二在亚洲尾盘升至平盘上方，因押注铜价已触及日低的投资者在尾盘掀起一轮买盘。
“我们看到今日出现了相当多的逢低买盘，”珀斯的一位交易员称。由于未获授权向媒体发言，该交易员未具名。
铜价在早盘承压，因之前公布的数据显示，美国关键的资本财新订单上月意外下降，暗示制造业活动在第二季中失去动能。
0524GMT，LME三个月期铜涨0.5%至每吨5,823美元，扭转上日跌势。
上海期货交易所期铜收涨0.39%至每吨46,720元人民币(6,844美元)。
中国国家统计局周二公布，5月规模以上工业企业实现利润总额6,259.9亿元人民币，同比增长16.7%，增速较4月提高2.7个百分点。
菲律宾新任环境部长下月或决定被前任勒令关闭、暂停的一些矿的命运。 (完) (编译 汪红英/孙国玉；审校 张涛/孙茉莉)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。