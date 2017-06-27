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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 15:54 BJT

金属期市：铜价在亚洲尾盘升至平盘上方，受逢低买盘提振

路透悉尼6月27日 - 伦敦期铜周二在亚洲尾盘升至平盘上方，因押注铜价已触及日低的投资者在尾盘掀起一轮买盘。

“我们看到今日出现了相当多的逢低买盘，”珀斯的一位交易员称。由于未获授权向媒体发言，该交易员未具名。

铜价在早盘承压，因之前公布的数据显示，美国关键的资本财新订单上月意外下降，暗示制造业活动在第二季中失去动能。

0524GMT，LME三个月期铜涨0.5%至每吨5,823美元，扭转上日跌势。

上海期货交易所期铜收涨0.39%至每吨46,720元人民币(6,844美元)。

中国国家统计局周二公布，5月规模以上工业企业实现利润总额6,259.9亿元人民币，同比增长16.7%，增速较4月提高2.7个百分点。

菲律宾新任环境部长下月或决定被前任勒令关闭、暂停的一些矿的命运。 (完) (编译 汪红英/孙国玉；审校 张涛/孙茉莉)
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