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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 10:01 BJT

金属期市：铜价微跌，美联储会议前市场弥漫谨慎情绪

路透悉尼6月14日 - 铜价在亚洲时段稍早略微下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果出炉前，投资者立场谨慎。美联储此次会议料加息，并就今年剩余时间的政策前景给出线索指引。

美联储将于周三1800GMT公布利率决定，联储主席叶伦将在1830GMT召开新闻发布会。

分析师认为，美国进一步收紧政策的时间和速度，可能为未来数月基本金属价格走势定下基调。

0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑4美元至每吨5,713美元，延续前一日的跌势。

上海期货交易所主力期铜合约低开0.69%报每吨45,750元人民币。

周三中国将要公布5月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额以及1-5月固定资产投资，市场预测这三项数据均会疲弱。

秘鲁总统库琴斯基称，由于放宽了环境方面的监管限制，墨西哥集团(Grupo Mexico)将把在秘鲁的金属冶炼产能提高一倍。

LME期镍反弹1%至每吨8,780美元，扳回隔夜跌幅。(完) (编译 李爽/郑茵 审校 张若琪/白云)
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