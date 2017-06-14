金属期市：铜价微跌，美联储会议前市场弥漫谨慎情绪

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼6月14日 - 铜价在亚洲时段稍早略微下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果出炉前，投资者立场谨慎。美联储此次会议料加息，并就今年剩余时间的政策前景给出线索指引。
美联储将于周三1800GMT公布利率决定，联储主席叶伦将在1830GMT召开新闻发布会。
分析师认为，美国进一步收紧政策的时间和速度，可能为未来数月基本金属价格走势定下基调。
0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑4美元至每吨5,713美元，延续前一日的跌势。
上海期货交易所主力期铜合约低开0.69%报每吨45,750元人民币。
周三中国将要公布5月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额以及1-5月固定资产投资，市场预测这三项数据均会疲弱。
秘鲁总统库琴斯基称，由于放宽了环境方面的监管限制，墨西哥集团(Grupo Mexico)将把在秘鲁的金属冶炼产能提高一倍。
LME期镍反弹1%至每吨8,780美元，扳回隔夜跌幅。(完) (编译 李爽/郑茵 审校 张若琪/白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为