金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
穆迪周三下调中国信用评级，为近30年来首次。穆迪称，随着增长放缓以及债务水平不断上升，预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害。
0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.14%至每吨5,690美元，扭转了上日跌势。
上海期交所主力期铜合约上涨0.11%报每吨45,920元人民币(6,666美元)。
加拿大矿产商Teck Resources预计5月初的天气异常不会对其Highland Valley铜矿的生产带来严重影响。
伦敦指标金价经历出乎意料的大幅震荡，此前部分银行退出定价标售；金市交易会参照这一指标价格。根据路透对交易数据的分析，每年黄金市场交易额高达5万亿美元。
必和必拓 正在争取环保机构的批准开发两座新矿，以延长旗下西澳Nickel West业务的寿命，该业务正面临矿石供应不足的困境。(完) (编译 孙国玉/徐文焰；审校 郑茵/张若琪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为