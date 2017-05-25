金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌

路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。

穆迪周三下调中国信用评级，为近30年来首次。穆迪称，随着增长放缓以及债务水平不断上升，预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害。

0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.14%至每吨5,690美元，扭转了上日跌势。

上海期交所主力期铜合约上涨0.11%报每吨45,920元人民币(6,666美元)。

加拿大矿产商Teck Resources预计5月初的天气异常不会对其Highland Valley铜矿的生产带来严重影响。

伦敦指标金价经历出乎意料的大幅震荡，此前部分银行退出定价标售；金市交易会参照这一指标价格。根据路透对交易数据的分析，每年黄金市场交易额高达5万亿美元。

必和必拓 正在争取环保机构的批准开发两座新矿，以延长旗下西澳Nickel West业务的寿命，该业务正面临矿石供应不足的困境。(完) (编译 孙国玉/徐文焰；审校 郑茵/张若琪)