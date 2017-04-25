金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强

* 全球股指触及纪录高位，美元下跌
* 3月中国精炼铜进口下降36.2%
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
民调显示马克龙将在决选中将以明显优势击败极右翼反欧盟候选人勒庞，投资者基本上排除了法国将面临类似英国退欧的政治冲击的风险。
美元兑欧元降至近五个月低位，也扶助期铜。美元走低，令美元计价的期铜对非美国投资者来说更便宜。
“利多人气今日上午扶助期铜，但我们仍然看空铜市，我们对供应不足的题材不买账。而且，中国经济看来已到达了周期的高峰...看看海关公布的进口数据，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke称。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.9%，报每吨5,706美元，稍早触及一周高位5,722美元。
中国海关公布，中国3月精炼铜进口292,367吨，同比下降36.2%。
全球股市触及纪录高位，因马克龙在首轮投票中胜出令市场释然，投资者焦点转向美国总统特朗普周三将宣布“重大税改和减税计划”的承诺。
美国铝业将2017年铝需求增长预估上调至4.5-5%，1月时预估为增长4%。公司也预期市场将出现30-70万吨的“温和”供应过剩。
期铝收涨0.9%，报1,963美元。
期锡收低0.1%，报19,625美元。
期铅收高0.4%，报2,170美元。期锌升0.1%，收报2,605.50美元。期镍涨0.7%，收报9,320美元，稍早触及去年6月来最低9,230美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)